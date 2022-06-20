Afyonkarahisar'da düğünde baba ve oğlunun bıçakla yaralanmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı Afyonkarahisar'da bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada, düğün sahibi baba ve oğlunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. Afyonkarahisar'da bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada, düğün sahibi baba ve oğlunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tarafları yatıştırmak isteyen düğün sahibi baba Cemali Murat C. ve oğlu Hasan Hüseyin C, bıçaklanarak yaralandı. Kavgayla ilgili olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.H.Y, ardından da D.S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.H.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Canan Tükelay - Güncel Karahisar Fatih Güncel Haberler

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