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Afyonkarahisar'da düğün eğlencesinde silahla ateş edenlere adli işlem uygulandı

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Afyonkarahisar'da düğün eğlencesinde silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebeceler beldesinde bir düğün eğlencesinde İ.Ö. ile R.Ö'nün silahlarıyla havaya ateş ettiğini belirledi. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 3 şarjör, 28 kartuş ve 60 fişek ele geçirdi. İki şüpheliye adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da düğün eğlencesinde silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebeceler beldesinde bir düğün eğlencesinde İ.Ö. ile R.Ö'nün silahlarıyla havaya ateş ettiğini belirledi.

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 3 şarjör, 28 kartuş ve 60 fişek ele geçirdi.

İki şüpheliye adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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