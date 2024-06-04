Afyonkarahisar'da düğün eğlencesinde silahla ateş edenlere adli işlem uygulandı

Afyonkarahisar'da düğün eğlencesinde silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebeceler beldesinde bir düğün eğlencesinde İ.Ö. ile R.Ö'nün silahlarıyla havaya ateş ettiğini belirledi.

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 3 şarjör, 28 kartuş ve 60 fişek ele geçirdi.

İki şüpheliye adli işlem uygulandı.