Afyonkarahisar'da düğün eğlencesinde silahla ateş edenlere adli işlem uygulandı
Afyonkarahisar'da düğün eğlencesinde silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebeceler beldesinde bir düğün eğlencesinde İ.Ö. ile R.Ö'nün silahlarıyla havaya ateş ettiğini belirledi. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 3 şarjör, 28 kartuş ve 60 fişek ele geçirdi. İki şüpheliye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da düğün eğlencesinde silahla ateş etmek suretiyle genel güvenliği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebeceler beldesinde bir düğün eğlencesinde İ.Ö. ile R.Ö'nün silahlarıyla havaya ateş ettiğini belirledi.
Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 3 şarjör, 28 kartuş ve 60 fişek ele geçirdi.
İki şüpheliye adli işlem uygulandı.