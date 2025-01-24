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Afyonkarahisar'da Düğün Eğlencelerinde Havaya Ateş Açan 17 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da Düğün Eğlencelerinde Havaya Ateş Açan 17 Kişi Gözaltına Alındı
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Afyonkarahisar'da söz, nişan, düğün ve asker eğlencelerinde havaya silahla ateş açan 17 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da söz, nişan, düğün ve asker eğlencelerinde havaya silahla ateş açan 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Fethibey beldesinde, söz, nişan, düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş açanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen 17 adreste yapılan aramada, 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği şarjörü, 68 av tüfeği fişeği, 16 kurusıkı tabanca, 6 tabanca, 17 tabanca şarjörü ve 469 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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