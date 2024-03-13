Afyonkarahisar'da Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 Lira Cezası
Afyonkarahisar'da drift yapan bir sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası uygulandı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda sürücü tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Ayrıca aracın muayenesi bulunmadığından sahibine de cezai işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'da aracıyla drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pikap tarzı aracın sosyal medyada yayımlanan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.
Fatih Mahallesi civarında drift yaptığı belirlenen sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası verildi.
Sürücünün belgesi 60 gün geri alınırken, ayrıca aracın geçerli muayenesi bulunmadığından sahibine 3 bin 135 lira cezai işlem uygulandı.