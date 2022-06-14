AFYONKARAHİSAR - Drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza
AA - Güncel
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde drift yapan 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza kesildi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde drift yapan 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından cadde ve sokaklarda drift yapıldığını belirledi.
Polis ekipleri, görüntülerden otomobillerin plakalarını tespit ettikten sonra kamera kayıtlarını inceleyerek sürücülere ulaştı.
Tespit edilen 4 sürücüye "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 36 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.
AA / Güncel