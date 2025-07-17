Afyonkarahisar'da Dorse İmalat Atölyesinde Yangın

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Afyonkarahisar'daki bir dorse imalat atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayda fabrikanın hasar gördüğü bildirildi.

Afyonkarahisar'da dorse imalat atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

2. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki dorse imalat atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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