Afyonkarahisar'da Dolmuş Kazası: 15 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken dolmuşun çarptığı 15 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bolvadin ilçesi Kırkgöz mahallesinde geçtiğimiz 13 Temmuz da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E. idaresindeki 03 M 3801 plakalı şehir içi dolmuş yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Said Durmuşer'e çarptı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan genç yoğu bakımdaki yaşam mücadelesini 8 gün sonra kaybederek, yaşamını yitirdi. Durmuşer Bolvadin'de toprağa verileceği öğrenilirken, kazayla ilgili jandarma tarafından başlatılan incelemenin ise devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR