Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
Afyonkarahisar'da faizsiz kredi vaadiyle 11 kişiyi dolandıran şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, faizsiz kredi vaadiyle 11 kişinin 920 bin lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 3 şüpheliyi İzmir, Gaziantep ve Siirt'te gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı; diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel