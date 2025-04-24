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Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da faizsiz kredi vaadiyle 11 kişiyi dolandıran şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, faizsiz kredi vaadiyle 11 kişinin 920 bin lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 3 şüpheliyi İzmir, Gaziantep ve Siirt'te gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı; diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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