Haberler

Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Operasyonu: 49 Bin Lira Çalan Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık olayında, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir kişi tarafından 49 bin 750 lira dolandırılan A.İ.D, şikayette bulundu. Operasyon sonucunda yakalanan F.G.M, tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

A.İ.D, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek çektiği kredi sonrası telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişinin yönlendirmesiyle F.G.M'ye ait hesaba 49 bin 750 lira gönderdiğini belirtti.

Dolandırıldığını anlayan A.İ.D, şüpheliden şikayetçi oldu.

Ekipler, F.G.M'yi Kocaeli'de yakalayarak Afyonkarahisar'a getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Kimya fabrikasında bir garip olay! 2 işçi öldü, valilik 'patlama' iddiasını yalanladı

Sanayi şehrimizde fabrikada patlama: Hayatını kaybeden işçiler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz

Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.