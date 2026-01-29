Haberler

Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medya üzerinden yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yapan 17 şüpheli gözaltına alındı. İki vatandaş 873 bin 651 lira kaybetti.

Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden yapay zeka programlarını kullanıp devlet büyükleri ve tanınmış kişilerin görselleriyle hazırlanan videolarla hisse senedi ve yatırım şeklinde reklamlar verildiğini ve bu yolla 2 vatandaşın 873 bin 651 lira dolandırıldığını tespit etti.

Haksız kazanç elde eden 19 şüphelinin belirlenmesinin ardından Afyonkarahisar merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda, 17 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
