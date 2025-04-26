Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Tutuklama
Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık olayında kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan iki şüpheli, 500 bin lira dolandırdı. E.K. tutuklanırken, B.B. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan zanlıların 3 kişiyi 500 bin lira dolandırmaları üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, E.K. ile B.B'yi İstanbul'daki adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel