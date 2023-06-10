Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
C.A. (36) idaresindeki 03 DK 641 plakalı otomobil, Ablak köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Kaynak: AA / Güncel