Afyonkarahisar'da devrilen kömür yüklü tır ulaşımı aksattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da devrilen kömür yüklü tır ulaşımı aksattı

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da devrilen kömür yüklü tır ulaşımı aksattı

Afyonkarahisar'da kömür yüklü tırın refüje devrilmesi ulaşımda aksamaya neden oldu.

Afyonkarahisar'da kömür yüklü tırın refüje devrilmesi ulaşımda aksamaya neden oldu.

Tercan Tılıs idaresindeki 42 AVE 24 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun Çay ilçesi kesiminde refüje devrildi.

Kazada, tırın dorsesindeki kömür de kara yolunun geliş ve gidiş istikametine saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, tır ile dorsenin kaldırılmasının ve iş makineleriyle temizlik çalışması yapılmasının ardından yeniden açıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, Tercan, Kömür, Çay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title