Afyonkarahisar'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı - Haberler

Afyonkarahisar'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Fahri Ayan (70) idaresindeki 35 VE 162 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Susuz beldesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Güldiyar Demir (53), Katmergül (53) ve Merve Ayan (22) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı. AA / Arif Yavuz - Güncel Karahisar Tragger Ankara Susuz Güncel Haberler

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