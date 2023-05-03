Afyonkarahisar'da devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Afyonkarahisar'da ağaca çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da ağaca çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
H.S, (63) idaresindeki 16 Z 4038 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 25. kilometresinde ağaca çarparak devrildi.
Kazada, sürücüyle araçtaki E.S (55), E.U. (27) ile A.U. (1) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel