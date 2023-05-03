Üye Girişi
Haberi Paylaş
Afyonkarahisar'da devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da ağaca çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da ağaca çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

H.S, (63) idaresindeki 16 Z 4038 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 25. kilometresinde ağaca çarparak devrildi.

Kazada, sürücüyle araçtaki E.S (55), E.U. (27) ile A.U. (1) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title