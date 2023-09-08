Afyonkarahisar'da devlet destekli ekimi yapılan sorgum sudan otu melezi hasadı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi (TAKEP) çerçevesinde yüzde 25 çiftçi kaynaklı, yüzde 75 devlet destekli olarak kent genelinde 8 ton sorgum sudan otu melezi (silo yemi olarak hayvancılıkta geniş bir kullanım alanına sahip bitki) tohumu ekildi. Ekimi yapılan tohumların ise hasadı yapıldı. Hasadın teknik personeller gözetiminde yapıldığı ve verimin iyi olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR