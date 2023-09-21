Afyonkarahisar'da Depo Soygunu: 685 Bin TL Değerinde Malzeme Çalındı

Afyonkarahisar'da bir depoya giren hırsızlar yaklaşık değeri 685 bin TL'yi bulan musluk bataryaları ve vana gibi ürünlerden oluşan yapı malzemesi çaldı. Kentin göbeğinde yaşanan hırsızlık sonrası deposu soyulan iş yeri sahibi polisin hırsızları bulmasını istiyor.

Olay, Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezinde yaşanan akılalmaz olayda, yapı malzemeleri satan Turgut Aka (55) önceki gün mahalledeki deposuna gittiğinde etrafın dağınık ve bazı malzemelerin yerinde olmadığını fark etti. Ardından depo içerisinde dolaşan Aka, deponun arkasındaki camların da kırık olduğunu görünce polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri depo ve çevresinde araştırma yaptı. Aka, iş yerinin envanter kayıtlarına baktığında ise çoğunluğu musluk bataryası ve vanalardan oluşan yaklaşık 685 bin TL'lik malzemelerin çalındığını belirledi.

"Bu bölgede başka işletmelerde de hırsızlık oldu"

Olayla ilgili konuşan ve poliste çalınan malzemelerin bulunmasını isteyen Aka, "Bu depoda hırsızlık olayını biz tespit ettik. Müşteri olduğu zaman bu depoya geliyorum yani bir gün içerisinde 3-4 kere geldiğim oluyor ya da 3-4 gün hiç gelmediğim de oluyor. En son geldiğimde depoya baktım ki camlar kırılmış depomun içini dolanırken batarya gruplarının sıhhi tesisat gruplarının olduğu grupta bir hırsızlık olayı olmuş. Vana gruplarının olduğu yerde de bir hırsızlık olmuş takribi değeri bunların 685 bin TL değerinde. Bu bölgede başka işletmelerde de hırsızlık oldu. Ama orada çalınan malzemelerin parasal değeri olmadığı için üzerine düşülmedi. Ben hırsızlıkla ilgili Sahipata Polis Karakoluna şikayette bulundum. Polis geldi delilleri topladı, kamere görüntülerini aldı" dedi. - AFYONKARAHİSAR