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Afyonkarahisar'da Demiryolundan Bakır Kablo Çalan 2 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da demiryolundan yaklaşık 1 ton 50 kilogram bakır kablo çalan 2 şahıs jandarmanın başarılı takibi sonrası yakalandı. Şahısların evinde yapılan aramada çalınan kablolar ve diğer hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.