Afyonkarahisar'da Demiryolundan Bakır Kablo Çalan 2 Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da demiryolundan yaklaşık 1 ton 50 kilogram bakır kablo çalan 2 şahıs jandarmanın başarılı takibi sonrası yakalandı. Şahısların evinde yapılan aramada çalınan kablolar ve diğer hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde demir yolundan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, demir yolundaki hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, A.Ö. ile kardeşi M.Ö'yü gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 800 kilogram kablo, 250 kilogram bakır kablo, 4 demir kesme makası ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Kaynak: AA / Güncel