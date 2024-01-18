Afyonkarahisar'da DEAŞ Terör Örgütü Bağlantılı Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında yurda giriş yasağı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında genel güvenlik nedeniyle yurda giriş yasağı konulan yabancı uyruklu G.M. yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerinin yapılacağı bildirildi.