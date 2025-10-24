Afyonkarahisar'da DEAŞ Propagandası Yapan Şüpheli Tutuklandı
Emniyet güçleri, DEAŞ'ın propagandasını yaptığı belirlenen A.E adlı şüpheliyi gözaltına alarak tutukladı.
Afyonkarahisar'da silahlı terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a müzahir dijital platformlarda faaliyet yürüten ve örgütün propagandasını yaptığı belirlenen A.E'yi kentteki adresinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli A.E, adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
