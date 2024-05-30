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Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları değerlendirilen 4 zanlı gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Polis ekipleri 28 Mayıs'ta, terör örgütü DEAŞ içerisinde bir dönem faaliyet gösterdiği değerlendirilen 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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