Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 3 Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı
Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'a bağlantılı olduğu düşünülen 3 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte silahlı terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı yabancı uyruklular olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yurda giriş yasağı olan N.B.A.A, S.K.S.A. ile T.B.A.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.