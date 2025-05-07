Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, geçmişte DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu 3 şüphelinin geçmiş dönemde DEAŞ ile iltisaklı olduğunu belirledi.
Adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler, sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel