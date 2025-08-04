Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Gözaltına alınan diğer 4 şüpheli serbest bırakılırken, iltisaklı olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edildi.
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde bulunan ve hala ideolojik toplantılar düzenleyen yabancı uyruklu 5 şüpheliyi tespit etti.
Ekipler, söz konusu 5 kişiyi adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Serbest bırakılan 4 şüpheliyle birlikte iltisaklı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişinin de sınır dışı edildiği bildirildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel