Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama

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Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Gözaltına alınan diğer 4 şüpheli serbest bırakılırken, iltisaklı olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edildi.

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde bulunan ve hala ideolojik toplantılar düzenleyen yabancı uyruklu 5 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, söz konusu 5 kişiyi adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Serbest bırakılan 4 şüpheliyle birlikte iltisaklı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişinin de sınır dışı edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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