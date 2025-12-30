Haberler

Afyonkarahisar'da DEAŞ iltisaklı 62 yabancı sınır dışı edildi

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da yapılan polis operasyonunda, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 9 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edildi. Operasyon kapsamında 289 yabancı uyruklu kişiye yönelik sorgulama gerçekleştirildi.

AFYONKARAHİSAR'da polisin operasyonunda 9'u DEAŞ iltisaklı olduğu değerlendirilen 62 yabancı uyruklu yakalanarak, sınır dışı edildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı tedbirleri kapsamında il merkezi ve ilçelerde yabancı uyruklu kişilere yönelik çalışmalar yaptı. Bu kapsamında yabancı uyruklu 289 kişinin sorgulaması yapıldı. Geçmişte 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütü' ile iltisaklı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 9 kişi ülkede bulunması sakıncalı görüldüğünden 'Yabancı Terörist Savaşçı' (YTS) kapsamında sınır dışı edilirken, ülkeye illegal yollardan giren vize, ikamet ihlalinde bulunan ve haklarında 'Tahdit kodları koyularak dosyaları kapatılan yabancı uyruklu' 53 kişi hakkında da düzensiz göçmen kapsamında yakalanarak sınır dışı işlemi uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
