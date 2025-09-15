Afyonkarahisar'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 2 Şüpheli Gözaltında
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin dijital materyalleri ve sahte kimlik temin etme faaliyetleri inceleniyor.
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yakın haberleşme programları içinde yer aldığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.
İncelemelerde, ele geçirilen dijital materyallerin bir kısmının şüphelinin eşine ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin yabancı uyruklu eşi de gözaltına alındı.
Kendilerine sahte kimlik temin ettikleri belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel