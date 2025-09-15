Afyonkarahisar'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 2 Şüpheli Gözaltında

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yakın haberleşme programları içinde yer aldığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.

İncelemelerde, ele geçirilen dijital materyallerin bir kısmının şüphelinin eşine ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin yabancı uyruklu eşi de gözaltına alındı.

Kendilerine sahte kimlik temin ettikleri belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.