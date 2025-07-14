Afyonkarahisar'da DEAŞ'a Operasyon: Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen terör operasyonunda Suriye uyruklu bir DEAŞ şüphelisi yakalandı. Şüphelinin Türkiye'de bulunmasının sakıncalı olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu bir şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin, işlemlerin ardından Türkiye'de bulunması sakıncalı görüldüğünden ülkesine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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