Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

AFYONKARAHİSAR'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu Zafer Meydanı'nda yaşandı.

Afyonkarahisar protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı Cumhuriyet Bayramı töreninde ilk olarak Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal araç üzerinde vatandaşları selamladı.

'VATAN EVLATLARIMIZI SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUM'

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konuşma yapan Vali Yiğitbaşı, "Bugün hep birlikte, milletimizin en büyük kazanımlarından olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü, bu özel topraklarda kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü andığımız bu anlamlı günde, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu kutlu günde, cumhuriyetimizin milletimiz için sadece bir yönetim biçimi değil, bir milletin kendi kaderine sahip çıktığı, bağımsızlık ve özgürlük iradesini taçlandırdığı bir varoluş mücadelesi anlamına geldiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Bizler bugün, aynı inancı ve iradeyi yaşatarak, bu büyük emaneti geleceğe taşımanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini zayıflatmaya yönelik çabalar içinde olanlara karşı tam bir asırdır, dimdik duran; Çanakkale'den Sakarya'ya, Büyük Taarruz'dan 15 Temmuz'a kadar her cephede kahramanca mücadele eden vatan evlatlarımızı bugün vesilesiyle bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Vali Yiğitbaşı'nın konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından törende bir öğrenci şiir okudu. Ardından Afyonkarahisar Belediyesi halk oyunları ekipleri tarafından sergilenen gösteri izlendi. Daha sonra özel bir grup tarafından kahramanlık türküleri okunurken Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı tarafından gösteri düzenlendi. Öğrencilerin oluşturduğu bando eşliğinde resmigeçitle tören tamamlandı.