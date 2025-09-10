Haberler

Afyonkarahisar'da Cinayet: Tutuklanan Şüpheli Adliyeye Sevk edildi

Afyonkarahisar'da boşandığı eşini ve kayınvalidesini öldüren Muharrem Türkan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Afyonkarahisar'da dün boşandığı Kübra Karadeniz'i ve kayınvalidesi Elvida Karadeniz'i tabancayla vurarak öldüren, baldızı ve bacanağını ise yaralayan Muharrem Türkan'ın işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Muharrem Türkan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
