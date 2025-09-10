Afyonkarahisar'da Cinayet: Tutuklanan Şüpheli Adliyeye Sevk edildi

TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'da dün boşandığı Kübra Karadeniz'i ve kayınvalidesi Elvida Karadeniz'i tabancayla vurarak öldüren, baldızı ve bacanağını ise yaralayan Muharrem Türkan'ın işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Muharrem Türkan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.