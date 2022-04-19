Afyonkarahisar'da cinayet sanığına 25 yıl hapis - Haberler

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Afyonkarahisar'da cinayet sanığına 25 yıl hapis

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Afyonkarahisar'da cinayet sanığına 25 yıl hapis

Afyonkarahisar'da tabancayla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Afyonkarahisar'da tabancayla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Mehmet Çakal bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dahil oldu.

Karar öncesi söz verilen Çakal, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa 25 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sülümenli beldesinde 16 Temmuz 2014'de Abdullah Üney'i tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Mehmet Çakal, tutuklanmıştı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Karahisar, Güncel, Haberler

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