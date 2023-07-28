Afyonkarahisar'da çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü. Yangında buğday tarlaları, saman balyaları ve ağaçlar yandı. Yangın kontrol altına alındı. Ayrıca Sorkun köyünde bir otomobil yangında zarar gördü.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü. Bekteş köyü Karapınar mevkisindeki tarlalarda henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. 1000 dekara yakın arazide etkili olan yangında 10 dekara yakın buğday tarlası, saman balyası, saman balyası olacak sap ve çok sayıda ağaç yandı. Yangın Sandıklı itfaiyesi, Orman İşletme arazözleri ve çiftçilerin traktörler ile müdahalesi sonucu 3 saatte kontrol altına alınabildi.

OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Sorkun köyünde ise rüzgar nedeniyle kopan elektrik telinin kıvılcım çıkarması sonucu kuru otlar tutuşarak Baki Arısoy'a ait otomobilin yanmasına neden oldu. Yangın köy halkı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. (DHA)