Afyonkarahisar'da çıkan yangında 40 dekar buğday ekili alan zarar gördü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında 40 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
Afyonkarhaisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında 40 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında, 40 dekar alan zarar gördü.