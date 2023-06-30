Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 2 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişiyi yaralayan 2 şüpheli gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hayati tehlike taşımamaktadır.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişiyi yaralayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ahmet Özyurt İlkokulu önünde E.B. ve A.D. ile A.P. ve O.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Olayda E.B. ile A.D, kavga ettikleri kişilerce av tüfeğiyle vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri E.B. ile A.D'yi Çobanlar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İl merkezindeki başka hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan A.P. ile O.K'yi gözaltına aldı.