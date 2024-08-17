Afyonkarahisar'da çıkan ot yangını söndürüldü
Hasan Karaağaç Mahallesi Keltepe mevkisinde kuru otlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yaklaşık bir saatte yangını söndürdü.
Afyonkarahisar'da çıkan ot yangını söndürüldü.
Hasan Karaağaç Mahallesi Keltepe mevkisinde kuru otlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık bir saatte yangını söndürdü.