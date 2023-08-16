Afyonkarahisar'da çıkan orman yangını söndürüldü

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı.

Çatkuyu ile Olucak köyleri arasındaki Anıtkaya mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın söndürüldü.

Yangında, ardıç ve meşe ağaçları zarar görmüş, dumandan etkilenen bir orman işçisi de hastaneye kaldırılmıştı.