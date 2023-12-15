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Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

15 Aralık 2023 13:55 Güncelleme: 13:56 Abone Ol

Nazmi Saatçi Mahallesi'nde S.G. ile S.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek S.S'yi bıçakla yaraladı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.