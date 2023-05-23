Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

İddiaya göre, M.F.D, (28) aracını 2 gün önce Veysel Karani Mahallesi'ndeki esnaf H.A. (41) ile M.A'ya (26) boyanması için teslim etti.

Dün akşam saatlerinde H.K, R.A. ve A.A. ile aracını teslim almak için iş yerine giden M.F.D, aracın zamanında teslim edilmediği ve işçilik ücretinin yüksek olduğu gerekçesiyle H.A. ve M.A'yla tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda H.K. tüfek, kavgayı ayırmaya çalışan A.C.K. (31) de tabancayla yaralandı.

A.C.K, Afyonkarahisar'da özel bir hastaneye kaldırıldı, H.K. ise kendi imkanlarıyla Çay Devlet Hastanesine gitti.

Polis ekipleri, H.A. ile hastanede tedavisi tamamlanan H.K'yi gözaltına aldı.