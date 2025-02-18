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Afyonkarahisar'da Cezaevi Ring Aracı Devrildi: 14 Yaralı

Afyonkarahisar'da Cezaevi Ring Aracı Devrildi: 14 Yaralı
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Bolvadin ilçesinde cezaevine ait bir ring aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. 8'i hükümlü olan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cezaevine ait ring aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 KS 703 plakalı cezaevi ring aracı, Bolvadin-Çobanlar kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre araçtaki 8'i hükümlü 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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