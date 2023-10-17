Afyonkarahisar'da canlı hayvan hırsızlığından aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da canlı hayvan hırsızlığından dolayı 13 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası ile aranan şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerin tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da canlı hayvan hırsızlığından dolayı 13 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası ile aranan şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) dedektiflerin tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ve Çay İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ekipleri 2 ayrı 'büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan' 13 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası ile aranan Z.Ç.'nin (31) yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fizik takip sonrası şahıs Yeşilyurt köyünde yakalandı. Çay Adliyesine sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR