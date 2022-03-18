Afyonkarahisar'da Çanakkale şehitleri için lokma dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da Çanakkale şehitleri için lokma dağıtıldı

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da Çanakkale şehitleri için lokma dağıtıldı

Afyonkarahisar'da Çanakkale şehitleri için vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Afyonkarahisar'da Çanakkale şehitleri için vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Gönül Köprüsü Sosyal Dayanışma Derneği ile kentteki bir tatlı işletmesi işbirliğiyle, Ambaryolu üzerinde kurulan stantta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti.

Dernek başkanı Lütfiye Pancar Polat, yaptığı açıklamada,18 Mart Çanakkale Savaşı'nın önemine dikkat çekerek şehitlerin hakkının hiç bir zaman ödenmeyeceğini belirtti.

İşletme sahibi Salih Sayır da Afyonkarahisar'daki vatandaşlara lokma dağıtarak Çanakkale şehitleri için dua istediklerini ifade etti.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Çanakkale, 18 mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title