Afyonkarahisar'da Çanakkale şehitleri için lokma dağıtıldı

ÇANAKKALE (AA) - Afyonkarahisar'da Çanakkale şehitleri için vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Gönül Köprüsü Sosyal Dayanışma Derneği ile kentteki bir tatlı işletmesi işbirliğiyle, Ambaryolu üzerinde kurulan stantta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti.

Dernek başkanı Lütfiye Pancar Polat, yaptığı açıklamada,18 Mart Çanakkale Savaşı'nın önemine dikkat çekerek şehitlerin hakkının hiç bir zaman ödenmeyeceğini belirtti.

İşletme sahibi Salih Sayır da Afyonkarahisar'daki vatandaşlara lokma dağıtarak Çanakkale şehitleri için dua istediklerini ifade etti.