Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu koruma altına alındı Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu, bakımı yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacak. Afyonkarahisar'da cami avlusunda bulunan leylek yavrusu, bakımı yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacak. Küçükçobanlı köyünde bir caminin avlusunda uçamayan leylek yavrusu bulundu. Leylek, vatandaşların ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) götürüldü. AKÜREM ekibi tarafından ilk muayenesi yapılan leylek yavrusunun yuvasından düştüğü, yeterli bakımı yapıldıktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi. AA / Canan Tükelay - Güncel Doğa Koruma ve Milli Parklar Karahisar Güncel Haberler

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