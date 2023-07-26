Afyonkarahisar'da çam ve badem ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı

Afyonkarahisar'da çam ve badem ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında, 4 hektarlık alan zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, ancak soğutma çalışmaları devam ediyor.