Afyonkarahisar'da çalıntı motosiklet ve kaçak zirai ilaç operasyonu
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde çalıntı motosiklet kullanan şüpheliye adli işlem uygulandı. Aynı ilde yapılan operasyonda ise 68 litre kaçak zirai ilaç ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde çalıntı motosiklet kullanan şüpheliye adli işlem uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte M.B'nin kullandığı plakasız motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.
Ekipler, şüphelinin adresinden motosikleti alarak Afyonkarahisar'daki sahibine teslim etti.
Şüpheli M.B'ye, adli işlem uygulandığı bildirildi.
Afyonkarahisar'da 68 litre kaçak zirai ilaç ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nuribey beldesinde, kaçak zirai ilaç satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda 68 litre kaçak zirai ilaç ele geçirdi.
M.K. ile N.K'ye adli işlem uygulandı.