Afyonkarahisar'da çalınan traktör 26 yıl sonra Şanlıurfa'da bulundu - Haberler

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Afyonkarahisar'da çalınan traktör 26 yıl sonra Şanlıurfa'da bulundu

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Afyonkarahisar'da çalınan traktör 26 yıl sonra Şanlıurfa'da bulundu

Afyonkarahisar'da çalınan traktör, 26 yıl sonra Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulundu.

ŞANLIURFA (AA) - Afyonkarahisar'da çalınan traktör, 26 yıl sonra Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 26 yıl önce Afyonkarahisar'dan çalınan traktörün Siverek ilçesinde olduğu yönünde ihbar aldı.

Söz konusu aracın Yoğunca Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, adrese düzenledikleri baskında traktöre ulaştı.

Afyonkarahisar'daki araç sahibiyle irtibat kurmak isteyen ekipler, traktör sahibinin vefat etmesi nedeniyle çocuklarına ulaşarak aracı teslim etti.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Karahisar, Şanlıurfa, Traktör, Güncel, Haberler

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