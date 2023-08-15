Afyonkarahisar'da Çalınan Römorku Onarım İçin Sanayi Sitesinde Yakalandı

Afyonkarahisar'da çalınan bir römork, jandarmanın takibi sonucu onarım için sanayi sitesindeki bir tamirciye götürülen şahıs sayesinde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'da çaldığı römorku onarım için sanayi sitesindeki tamirciye götüren şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı.

Olay, Emirdağ ilçesi Gömü beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede yaşayan M.U., isimli şahıs jandarmayı arayarak evini arka bahçesinde bulunan römorkun çalındığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler ardından kamera kayıtlarına giren bir traktörün plakasını tespit edip peşine düştü. Jandarma söz konusu traktörün Tabaklar köyünde yaşayan V.Ö., isimli şahsa ait olduğunu belirledi. Şahsın peşine düşen ekipler V.Ö.'nün onarım için römorku sanayi sitesindeki bir dükkana götürdüğünü tespit etti. Gözaltına alınan V.Ö., olayı kabul ederken, çalınan römorku ele geçiren ekipler ardından aracı sahibine teslim etti.

Gözaltına alınan V.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR