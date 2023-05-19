Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvan taşıyan tır kaza yaptı: 3 yaralı, 8 hayvan telef oldu

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan büyükbaş hayvan taşınan tırın park halindeki iki tıra çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 8 büyükbaşın da öldüğü kaza anı kameraya yansıdı.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesi girişinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, K.G. yönetimindeki 23 BM 812 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, park halindeki 35 VEM 35 plakalı tırın dorsesi ve 64 AAY 545 plakalı tıra çarptı. Kazada tır sürücüsü K.G. ve aynı araçta bulunan O.G. ile 64 AAY 545 plakalı tırın sürücüsü R.K. yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazanın ardından 23 BM 812 plakalı tırın dorsesinde taşınan büyükbaş hayvanlardan 8'inin telef olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan tırın park halindeki diğer tırlara çarptığı anlar yer aldı.