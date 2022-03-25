Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinliklerine hazırlık

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Büyük Taarruz'un 100. yılının coşkuyla kutlanmasının kentin tanıtımına katkı sunacağını bildirdi.

Serteser, ATSO'da düzenlediği toplantıda Büyük Taarruz'un zorluklar karşısında pes etmeden kazanıldığını, vatan savunmasında adil ve akil davranılarak kazanıldığını söyledi.

Büyük Zafer kazanıldıktan sonra dünya milletleri, takdirlerini ve tebriklerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk nezdinde Türkiye'ye iletildiğini aktaran Serteser, "Biz, 2022 yılının Afyonkarahisar'da büyük bir coşkuyla kutlanması gerektiğini dile getirdik. Bu yılın hemen başında, hizmet binamızın yönetim kurulu toplantı odamızın olduğu katında 'Büyük Taarruz 100. Yıl Köşesi' hazırladık. Bu köşede İstiklal Madalyalarını sergilerken Kurtuluş Savaşı ile ilgili bilgi kaynaklarına da yer verdik." ifadelerini kullandı.

Serteser, Afyonkarahisar Valiliğinin kurum ve kuruluşlara yönelik zafer kutlamalarıyla ilgili yazısının, planladıkları projelerin uygulanması için önemli bir fırsat oluşturduğunu vurguladı.

ATSO'nun iki ayda bir Büyük Taarruz'un 100. yılına farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenleyeceklerine dikkat çeken Serteser, "Mayısta yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz ile Kocatepe'ye çıkacağız, ardından da şehitlikleri ziyaret edeceğiz. Temmuzda, Türkiye çapında ses getireceğine inandığımız Afyon İktisat Kongresi'nde, önde gelen bilim insanları ve uzmanlarını ilimizde ağırlayacağız. Kongrenin ardından Afyon İktisat Kongresi kitabını hazırlayarak okuyucuyla buluşturacağız."diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuarı tarafından Büyük Taarruz'un 100. Yılı Anma Konseri gerçekleştirildi.

Programa, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ATSO Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci ve il protokolü katıldı.