Afyonkarahisar'da "Büyük Taarruz'da Şuhut'un Önemi" konferansı yapıldı - Haberler

Afyonkarahisar'da "Büyük Taarruz'da Şuhut'un Önemi" konferansı yapıldı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "Büyük Taarruz'da Şuhut'un Önemi" konulu konferans düzenlendi. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "Büyük Taarruz'da Şuhut'un Önemi" konulu konferans düzenlendi. Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Belediye düğün salonundaki konferansa Prof. Dr. Kemal Arı ile Prof.Dr. Bingür Sönmez, konuşmacı olarak katıldı. Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, konferansta yaptığı konuşmada, konuşmacalara teşekkür ederek Büyük Taarruz etkinliklerinin devam edeceğini belirtti. Belediye Başkanı Recep Bozkurt da "Şuhut, şehitler diyarı, zafer meşalesinin yakıldığı, zafere giden yolun cesaretle yüründüğü topraklardır. Şuhut, Büyük Taarruz'un ve kurtuluşumuzun karargahı'dır."ifadesini kullandı. Konferansın ardından Prof. Dr. Arı ile Prof. Dr. Bingür'e plaket verildi. AA / Arif Yavuz - Güncel Kemal Arı Karahisar Güncel Haberler

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