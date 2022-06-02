Afyonkarahisar'da "Büyük Taarruz'da Şuhut'un Önemi" konferansı yapıldı - Haberler

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Afyonkarahisar'da "Büyük Taarruz'da Şuhut'un Önemi" konferansı yapıldı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da 'Büyük Taarruz'da Şuhut'un Önemi' konferansı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "Büyük Taarruz'da Şuhut'un Önemi" konulu konferans düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "Büyük Taarruz'da Şuhut'un Önemi" konulu konferans düzenlendi.

Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Belediye düğün salonundaki konferansa Prof. Dr. Kemal Arı ile Prof.Dr. Bingür Sönmez, konuşmacı olarak katıldı.

Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, konferansta yaptığı konuşmada, konuşmacalara teşekkür ederek Büyük Taarruz etkinliklerinin devam edeceğini belirtti.

Belediye Başkanı Recep Bozkurt da "Şuhut, şehitler diyarı, zafer meşalesinin yakıldığı, zafere giden yolun cesaretle yüründüğü topraklardır. Şuhut, Büyük Taarruz'un ve kurtuluşumuzun karargahı'dır."ifadesini kullandı.

Konferansın ardından Prof. Dr. Arı ile Prof. Dr. Bingür'e plaket verildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Kemal Arı Karahisar Güncel Haberler

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