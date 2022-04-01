Afyonkarahisar'da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli yakalandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan ve içinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan ve içinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Uşak kara yolundaki uyguma noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1940 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 900 lira ele geçirildi.

Otomobildeki H.K, R.D. ile yabancı uyruklu E.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title