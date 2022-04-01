Afyonkarahisar'da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli yakalandı
AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan ve içinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan ve içinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Uşak kara yolundaki uyguma noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1940 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 900 lira ele geçirildi.
Otomobildeki H.K, R.D. ile yabancı uyruklu E.H. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Arif Yavuz - Güncel