Afyonkarahisar'da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan ve içinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Uşak kara yolundaki uyguma noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1940 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 900 lira ele geçirildi.

Otomobildeki H.K, R.D. ile yabancı uyruklu E.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.