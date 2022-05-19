Afyonkarahisar'da Bulkaz Yaylası'na kar yağdı - Haberler

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Afyonkarahisar'da Bulkaz Yaylası'na kar yağdı

AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Afyonkarahisar'da Bulkaz Yaylası'na kar yağdı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İlçenin 1990 rakımlı Bulkaz Yaylası'nda sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Bölgede küçükbaş hayvan otlatan çoban Hasan Yaşar, kar yağışını cep telefonuyla görüntüledi.

Yaşar, AA muhabirine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bölgede çok güzel bir kar yağışının olduğunu vurgulayarak,"Havaların ısınması ile kar yerde tutmuyor. Biz de kar yağışıyla hayvanlarımızı otlatmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Hasan Yaşar, Karahisar, kar, Güncel, Haberler

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